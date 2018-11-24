صور.. "أمن القاهرة" تداهم البؤر الإجرامية وتضبط 47 هاربا و13 قضية مخدرات

كتب إبراهيم أحمد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت كافة قطاعات العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، من خلال ضبط السيارات والدراجات البخارية والتوك توك المخالفين من الشوارع.

واستهدفت الحملات الليلية، التى تمت بإشراف اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وبمشاركة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) الميادين العامة والشوارع الرئيسية بكافة أنحاء العاصمة

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 482 مخالفة إزالة إدارية، وضبط 82 مخالفة إشغال طريق، وضبط 46بائع جائل ،12 عربة يد لبيع الخضار والفاكهة، 1تروسكل بيع فاكهة، 6عدم حمل شهادة صحية ، 18 محضر تلوث بيئة ، 33محاضر إدارة بدون ترخيص ، 7 لافته إعلانات - 3فاترينة استانلس – 3 توك توك.

وفي مجال البحث تم ضبط 8 متهمين هاربين من احكام الجنايات ، 7 هاربين من أحكام مستأنف ، 32 هارب من أحكام جزئى ، 78 قضية مخالفات ، 143 غرامات ، 65000 مبالغ محصلة ، 13 قضية مخدرات ، 1 سلاح نارى ، 5 سلاح أبيض ، 12 فرد خرطو ش)

كما نجحت الحملات في مجال المرور عن ضبط (2243كلبش ، 43تعطيل حركة المرور ،640سحب تراخيص ، 3582مخالفات نموذج 125، 112تصالح ، 22طمس لوحات ، 60أنتظار في الممنوع ، 21ملصقات ومعلقات ، 127مخالفة شروط الترخيص ، 11حظر سير النقل ، 45دون رخصة قيادة ، 40بدون رخصة تسيير ، 97أنبعاث دخان ، 74 أمن ومتانة ، 1 حجز درجات نارية ، 2مركبات بدون لوحات ).

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واستمراراً لجهود المديرية فى فرض هيبة الدولة وسيادتها، وتفعيل التواجد الأمنى لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق و المحاور و الميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع للعمل على تحقيق السيولة المرورية مع العمل على رصد السيارات المتروكة بالشوارع ورفعها و مجابهة ظاهرة انتشار عربات التوك توك والأسواق العشوائية.



1 (2)



1 (3)



1 (4)



1 (5)



1 (6)