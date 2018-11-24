شركة مياه الجيزة تعلن استمرار سيارات الشفط بالشوارع تحسبا لسقوط أمطار

كتب أحمد حسن

أكد المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، استمرار تواجد سيارات الشفط التابعين للشركة فى شوارع المحافظة حتى نهاية اليوم، تأهبا لسقوط أمطار جديدة اليوم على شوارع العاصمة.

وأضاف المهندس منصور بدوى، أنه تم الدفع بعدد كبير من السيارات والشفاطات لمناطق تجمعات المياه، مضيفا أنه تم سحب المياه فور سقوطها وأن نسبة الشكاوى من وجود مياه فى الشوارع أو مطالع ومنازال الكبارى كانت صفر.

وأوضح منصور بدوى، أن الشركة قررت دعم كل حى بعدد 2 شفاط بالإضافة للشفاطات داخل الحى، بجانب عدد 15 شفاط داخل الشركة يتم الاستعانة بهم طبقا لخطة موضوعه والدفع بهم على مطالع ومنال الكبارى وفى أماكن تجمعات المياه.

وأشار إلى أن هناك غرفة طواىء داخل الشركة تتعاون بشكل رسمى مع غرفة المحافظة الرئيسية لتلقى الشكاوى الخاصة بتجمعات المياه أو خلافه، بالإضافة للخط الساخن 125.

من ناحية أخرى، أكد المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، أن المحطات الجديدة الجارى تنفيذها ستدخل الخدمة نهاية ابريل 2019 ، مشيرا الى أن شكاوى تكرار انقطاع المياه فى عدد من المناطق بالمحافظة، ترجع بسبب سلوكيات المواطنين فى إهدار المياه.