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سيدة تقتل شابا وتشعل النيران فى جسده بسبب تشهيره بها بالبحيرة

السبت، 24 نوفمبر 2018 03:04 م
سيدة تقتل شابا وتشعل النيران فى جسده بسبب تشهيره بها بالبحيرة المتهمة وزوجها
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة قتل مواطن، وإضرام النيران بجثته.

تلقت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من المواطن "فتحى.م" 69 سنة، مزارع،  ومُقيم بدر، بتغيب ابنه "وليد" 34 سنة" عامل، ومُقيم بذات القرية ،  له معلومات جنائية مسجلة .

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "أوعاد.ر" 38 سنة، ربة منزل ، وزوجها "محمد.ع "39 سنة، مزارع، ومُقيمان بذات القرية .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما إعترفا بقتل المتغيب بقصد الإنتقام منه ، لقيامه بتهديد الأولى بالتشهير بها فإتفقت مع زوجها على استدراجه لمنزلهما ، وقدمت له كوب عصير بعد أن دست به حبوب منومة، وعندما فقد وعيه تعدى عليه الثانى بالضرب على رأسه وجسده بعصا "شومة" حتى أودى بحياته، واستولى على هاتفه المحمول والتخلص من بطاقته بتمزيقها ، وعقب ذلك قام بإيثاقه ووضعه داخل مرتبة ونقل جثته بسيارة نصف نقل ملك عامل مُقيم بذات الناحية "لا يعلم بالواقعة "والتوجه إلى دائرة مركز السادات بالمنوفية وأضرما النيران بها، وأرشدا عن الجثة ، وعُثر عليها متفحمة ، والهاتف المستولى عليه.


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