سلطات فرنسا تقرر إغلاق برج إيفل بالتزامن مع اندلاع تظاهرات مناهضة لارتفاع سعر الوقود

كتب: أحمد علوى

أعلنت الصفحة الرسمية لبرج إيفل على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، قرار السلطات الفرنسية اليوم بإغلاق برج إيفل طوال اليوم، بسبب الاحتجاجات التى يشهدها ميدان مارسوف.

واحتشد عشرات الآلاف فى باريس اليوم السبت فى ساحة مارسوف فى باريس مرتدين السترات الصفراء التى يتعين على جميع سائقى السيارات فى فرنسا حملها فى سياراتهم، احتجاجا على إرتفاع أسعار الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسى ايمانول ماركون .

يذكر أن السبت الماضى، شهد تظاهر نحو 300 ألف شخص فى اول مظاهرات لأصحاب " السترات الصفراء " فى عموم البلاد، وأدت الاحتجاجات إلى تراجع الإيرادات اليومية لتجار التجزئة بنسبة 35%، و 300 االماضى برج إيفل على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، قرار مصرى مقيم بأبوظبى، وزارة الهجرة