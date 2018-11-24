سقوط مزارع وعاطلين بحوزتهم 4 بنادق وفرد روسى و55 طلقة نارية بالأقصر

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، القبض على مزارع وعاطلين بحوزتهم 4 بنادق آلية وخرطوش وفرد روسى و55 طلقة نارية بقرية القبلى قامولا بمدينة القرنة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من النقيب محمد مدنى رئيس مباحث القرنة، يفيد بتمكن النقيب محمد غريب معاون المباحث، والملازمين إسلام عبدالرؤوف وأحمد راجح، من ضبط "ح.ي" 60 سنة مزارع، بحوزته 2 بندقية آلية وفرد روسى و55 طلقة نارية، و"ح.ا.ت" 36 سنة عاطل، و"م.ع.س" 20 سنة عاطل، بحوزتهما بندقيتين خرطوش، وذلك فى قرية القبلى قامولا، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.