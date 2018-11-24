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السبت، 24 نوفمبر 2018 01:13 م
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سقوط المتهم بسرقة الهواتف من المحال التجارية فى المقطم

السبت، 24 نوفمبر 2018 01:13 م
سقوط المتهم بسرقة الهواتف من المحال التجارية فى المقطم ضبط متهم
كتب محمد ابو ضيف
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تمكن رجال مباحث المقطم من ضبط عاطل عقب قيامه بسرقة هاتف محمول من عامل بسوبر ماركت بالمنطقة، حيث اعترف بارتكاب حوادث أخرى وسرقة هواتف من محل عصائر، ومن مخبز بالمنطقة، وتمت إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.
 
 
 
البداية كانت أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة المقطم، الحالة الأمنية بمنطقة مساكن الجيزة، حيث تناهي إلي سمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص، وتم التقابل مع "احمد ش ع" 26 سنة، عامل بسوبر ماركت، والذى قرر قيام شخص بسرقة هاتفه المحمول من داخل السوبر ماركت محل عمله بأسلوب المغافلة، وفر هاربا.

وعلى الفورتم تتبع خط سير هروب المتهم، و أمكن ضبطه وتبين أنه " احمد ا س" 34 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما "سرقة "، وبحوزته  الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
 
 وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب حادثتى سرقة بذات الأسلوب، و سرقة هاتف محمول من داخل محل عصائر، وسرقة هاتفين محمولين من داخل مخبز، وتم بإرشاده ضبط  الهواتف المحمولة المستولي عليهما، و تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 
 

 


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