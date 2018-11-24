سعر اليورو اليوم السبت 24-11-2018 فى مصر

شهد سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 24-11-2018، حالة من الاستقرار وبلغ سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى وسجل 20.23 جنيه للشراء، و 20.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.38 جنيه للشراء

20.52 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.23 جنيه للشراء

20.44 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.24 جنيه للشراء

20.45 جنيه للبيع

سعراليورو فى بنك القاهرة

20.32 جنيه للشراء

20.47 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.32 جنيه للشراء

20.53 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.33 جنيه للشراء

20.48 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.30 جنيه للشراء

20.45 جنيه للبيع