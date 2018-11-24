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خالد صلاح
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سعر الدولار اليوم السبت 24-11-2018 فى مصر

السبت، 24 نوفمبر 2018 10:10 ص
سعر الدولار اليوم السبت 24-11-2018 فى مصر دولار _ أرشيفية
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شهد سعر الدولار اليوم السبت 24-11-2018، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصرى بمختلف البنوك حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى  17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.85 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.79  جنيه للشراء

17.89  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

 17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86  جنيه للشراء

17.96  جنيه للبيع


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