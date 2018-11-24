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سامح عاشور لشباب المحامين: "استحقاقاتنا فى دستور 2014 غير مسبوقة"

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:56 م
سامح عاشور لشباب المحامين: "استحقاقاتنا فى دستور 2014 غير مسبوقة" سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد السيد
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ألقى سامح عاشور نقيب المحامين، المحاضرة الأولى بأعمال الدورة الثانية لمعهد المحاماة فى القاهرة الكبرى اليوم السبت، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

 

وقال سامح عاشور خلال كلمته، إن الاستحقاقات الدستورية للمحامين فى دستور 2014 غير مسبوقة محليا وعالميا، وتجلت فى تواجد فصل للمحاماة بالدستور، معربا أن يساهم شباب المحامين فى رفع مهنة المحاماة بصورتها الراقية، مضيفا: "المحاماة لها سمعة طبية ورثناها من أستاذتنا، ولكن جميعا دفعنا ثمن الصورة السلبية التى تسبب فيها البعض.

 

وشدد نقيب المحامين، على أن من يخطأ من المحامين ويخالف قواعد المهنة، سيحاسب حسابا عسيرا، فالمحاماة قيمة لن نسمح لأحد أن يخدشها، متابعا: "المسئوليات متضمنة فى قسم المحاماة، والمتمثلة فى أدائها رسالتها بالأمانة والشرف والاستقلال وتلك القيم شمولية لا تقبل التجزئة، فهى ليست مهنة كباقى المهن".

 

وأشار عاشور، إلى أن دور المحامى لا يقتصر على الدفاع عن الحقوق الفردية للأشخاص، وإنما الدفاع عن كل القيم النبيلة فى المجتمع، كالحرية والحق والعدل ومقاومة الظلم والاستبداد، وحرية الوطن واستقلاله.

 

وعن مظهر المحامى، قال "عاشور": "يجب الالتزام بالمظهر اللائق من خلال ارتداء البدلة الكاملة بالنسبة للشباب، والمحامية عليها الالتزام بالحد الأدنى من الاحتشام المتعارف عليه بالمجتمع المصرى، والذى يحميها من أى عدوان قد تتعرض له ولو كان بصريا، وممنوع تماما ارتداء أى زى ملتصق أو شفاف أو قصير".

 

وتابع نقيب المحامين: "يجب عليكم الاطلاع والقراءة فى كافة فروع القانون، وحضور الجلسات بالمحاكم لتعلم من أساتذتكم وزملائكم، والمشاورات القانونية بين المحامين فى غرفهم، ولكى يكون المحامى متميزا عليه بالقراءة فى التاريخ والجغرافيا والسياسية والطب وكافة فروع ومجالات المعرفة".

 

 


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