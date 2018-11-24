video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

زراعة الشرقية تعقد اجتماعا لتصنيف حالات التعدى على الأراضى الزراعية

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:32 م
زراعة الشرقية تعقد اجتماعا لتصنيف حالات التعدى على الأراضى الزراعية جانب من الاجتماع
الشرقية - حمدى عبد العظيم
إضافة تعليق

أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه عقد اليوم السبت الموافق اجتماع لمديرى الإدارات والمكاتب الزراعية ‏والإصلاح الزراعى والمراقبات، والتعاون الزراعى ورؤساء اقسام حماية الاراضى والشئون الزراعية بقاعة الاجتماعات بديوان مديرية الزراعة تحت رئاسته وبحضور المهندس مجدى عبد المنعم سلامة مدير عام الزراعة ‏والمهندس عبد الغنى مدير عام التعاون الزراعى ومديرى عموم الإدارات بديوان المديرية ومديرى الإدارات والمكاتب الزراعية والإصلاح الزراعى والتعاون الزراعى.  ‏

وأضاف لــ"اليوم السابع"، أن الاجتماع تضمن مناقشة  الكشوف الخاصة بتصنيف حالات التعدى على الاراضى الزراعيه والاستعدادات لتطبيق العمل  بكارت الفلاح وتجهيزات الجمعيات الزراعية ومتابعة تقارير محو الأمية بالإدارات الزراعية.

كما ناقش الاجتماع المقررات السمادية ومتابعه صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية  بعد عمل المعاينة الفعلية على الطبيعه والحصر طبقا للمتاح من الأسمدة، حيث تتوافر الأسمدة هذا الموسم بالجمعيات.

وأوضح عفيفى أن الاجتماع شدد على ضرورة  عمل مسح شامل لجميع المنشآت والمبانى للتعرف على موقف المحافظة من الاصابة بالنمل الابيض مع تشكيل لجان لهذا الخصوص وتوفر العلاجات الخاصة بالنمل الابيض والتعاون الكامل والتام مع جهاز شئون البيئة وتواجد المهندسين والتواصل مع مهندسى شئون البيئة، والظروف الجوية وتأثيرها على المزروعات والعفن الهبابى بالمانجو وتوفر العلاجات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة تلميذة بشرخ فى الجمجمة إثر سقوطها من سلم منزلها بالشرقية

إطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد عمار على مدرسة بمشتول السوق

محافظ الشرقية يحيل واقعة نفوق رأسى ماشية صعقاً بالكهرباء للنيابة العامة

الشرقيه

اخبار الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

زراعه




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة