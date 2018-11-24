زراعة الشرقية تعقد اجتماعا لتصنيف حالات التعدى على الأراضى الزراعية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه عقد اليوم السبت الموافق اجتماع لمديرى الإدارات والمكاتب الزراعية ‏والإصلاح الزراعى والمراقبات، والتعاون الزراعى ورؤساء اقسام حماية الاراضى والشئون الزراعية بقاعة الاجتماعات بديوان مديرية الزراعة تحت رئاسته وبحضور المهندس مجدى عبد المنعم سلامة مدير عام الزراعة ‏والمهندس عبد الغنى مدير عام التعاون الزراعى ومديرى عموم الإدارات بديوان المديرية ومديرى الإدارات والمكاتب الزراعية والإصلاح الزراعى والتعاون الزراعى. ‏

وأضاف لــ"اليوم السابع"، أن الاجتماع تضمن مناقشة الكشوف الخاصة بتصنيف حالات التعدى على الاراضى الزراعيه والاستعدادات لتطبيق العمل بكارت الفلاح وتجهيزات الجمعيات الزراعية ومتابعة تقارير محو الأمية بالإدارات الزراعية.

كما ناقش الاجتماع المقررات السمادية ومتابعه صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية بعد عمل المعاينة الفعلية على الطبيعه والحصر طبقا للمتاح من الأسمدة، حيث تتوافر الأسمدة هذا الموسم بالجمعيات.

وأوضح عفيفى أن الاجتماع شدد على ضرورة عمل مسح شامل لجميع المنشآت والمبانى للتعرف على موقف المحافظة من الاصابة بالنمل الابيض مع تشكيل لجان لهذا الخصوص وتوفر العلاجات الخاصة بالنمل الابيض والتعاون الكامل والتام مع جهاز شئون البيئة وتواجد المهندسين والتواصل مع مهندسى شئون البيئة، والظروف الجوية وتأثيرها على المزروعات والعفن الهبابى بالمانجو وتوفر العلاجات.