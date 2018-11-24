زحام مرورى بطريق الإسكندرية الزراعى بسبب تعطل سيارة نقل

البحيرة - ناصر جودة

توقفت الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى إثر تعطل سيارة نقل بعرض الطريق بالقرب من كوبرى التوفيقية بالبحيرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كوم حمادة بانحراف إحدى السيارات النقل وتوقفها بمطلع كوبرى التوفيقية بالطريق الزراعى السريع اتجاه القاهره دائرة المركز .

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة غربية قيادة "رضا.ا" 55 سنة سائق مقيم كفر الزيات غربية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده نظراً لسوء الأحوال الجوية ما أدى لانحرافها وتوقفها بعرض الطريق ولم يسفر عن ذلك عن ثمة إصابات.

ونتج عن ذلك إعاقه جزئية بالطريق لمدة 15 دقيقة، وتم تسيير حركة المرور بالطريق بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم، تحرر المحضر اللازم المركز وجار العرض على النيابة العامة .