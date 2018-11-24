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ربة منزل بالشرقية تتهم طبيبا بالتحرش بها جنسيا أثناء الكشف عليها بعيادته

السبت، 24 نوفمبر 2018 03:01 م
ربة منزل بالشرقية تتهم طبيبا بالتحرش بها جنسيا أثناء الكشف عليها بعيادته اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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حررت ربة منزل بالشرقية، محضر بقسم أول الزقازيق، تتهم فيه طبيب جراحة بالتحرش بها جسديا أثناء الكشف عليها بعيادته الخاصة، وتم إخطار نيابة قسم أول الزقازيق، برئاسة أحمد سلام، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "ن م ش" 30 سنة ربة منزل مقيمة أبو حماد، بقيام " ع ا"  طبيب جراحة العمود الفقرى بالمنظار، بالتحرش بها جنسيا وملامسة جسدها أثناء قيامه بتوقيع الكشف الطبى عليها بعيادته الخاصة، بمدينة الزقازيق، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 14885 جنح قسم أول الزقازيق، وقررت النيابة العامة، طلب المشكو فى حقه لسماع أقواله فى الإتهام الموجه إليه.

 

 

                                                                  


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