رئيس نادى القضاة يوجه رسالة إلى شيخ الأزهر حول تجديد الخطاب الدينى

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى لنادى القضاة إن المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى قضاة مصر، وجه رسالة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، عبر حسابه الشخصى.

واضح أن الرسالة تضمن نصها أنه "بمنتهى الإعزاز والتقدير نثمن جهود فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بإعداد وثيقة قيمة لتجديد الخطاب الدينى تجسد المفاهيم الواعية للدين الإسلامى وطالب أن يتكاتف علماء الأمة وكافة مؤسسات الدولة لوضعها موضع التفيذ، إذ أن تجديد الخطاب الدينى بمفهومه الصحيح أصبح أمرا لابد منه حتى يظل الإسلام الوسطى المعتدل صالح لكل زمان ومكان.

وصار التشدد والغُلو فى الدين والفهم الخاطئ للنصوص وموضعها يؤدى إلى ظهور أجيال من التكفيريين والإرهابيين، وينقل صورة مغلوطة لدى غير المسلمين عن الدين الإسلامى الحنيف".