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رئيس جهاز مدينة الشروق يقود حملة بها 42 مُعدة لإزالة 9 مبان مخالفة

السبت، 24 نوفمبر 2018 10:01 ص
رئيس جهاز مدينة الشروق يقود حملة بها 42 مُعدة لإزالة 9 مبان مخالفة حملة جهاز مدينة الشروق لإزالة المبانى المخالفة
كتب أحمد حسن
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قاد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، حملة لتنفيذ قرار وزير الإسكان رقم 949، بتاريخ 21/10/2018، بشأن إزالة 9 مبان مخالفة فى تقاطع الطريق الدائرى الأوسطى مع طريق القاهرة - السويس، بمدينة الشروق، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية.
 
وقال المهندس شريف الشربينى: "تم تنفيذ الإزالات بالتنسيق مع الأمانة العامة لوزارة الدفاع، ولجنة إنفاذ القانون، ووزارة الداخلية، وتم تجهيز المعدات اللازمة للإزالة بإجمالى 42 معدة (10 لوادر – 10 حفارات – 12 عربية – 10 شواكيش)، وبحضور نواب رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات، واللواء خالد جاد، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع القاهرة الجديدة، واللواء أشرف رفعت، نائب مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير، واللواء أحمد عبدالعزيز، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء علاء جوهر، مدير مباحث شرطة التعمير".
 
وأكد أنه لا تهاون فى إزالة أى مخالفات أو تعديات بالمدينة، مشيرا إلى أن الجهاز لديه الإمكانات اللازمة للتعامل الفورى مع أى مخالفة، أو تعد، تنفيذا للقانون.
 
 

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