رئيس جامعة طنطا يستقبل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

استقبل الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا "اليوم" الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وأستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة المنصورة.

وأوضح "سبع" أن هذه الزيارة تعد زيارة تحضيرية لجامعة طنطا بخصوص منتدى "افريقيا.. الماضى والحاضر والمستقبل" الذى ينعقد خلال الفترة من 6-7 ديسمبر المقبل بهدف تنمية الوعى الأفريقى من أجل التوصل إلى حلول ملموسة للمشكلات والارتقاء بسبل التعاون من خلال مناقشة العديد من المحاور، وذلك تمشياً مع السياسة المصرية الداعمة للقارة الافريقية وتعزيز سبل التعاون الإقليمى من أجل التغلب على التحديات التى تواجهها وتحقيق أهدافها فى جميع مجالات التنمية.

كما تناول اللقاء موضوع منتدى "قمة الصحة الإفريقية الأول" والمقرّر عقده 30 يناير وأول فبراير المقبل ليكون عام 2019 عام الريادة المصرية الأفريقية للتعليم الطبى المستمر بأفريقيا لتفعيل منظومة صحية علمية تعاونية فى المجالات الطبية والدوائية والعلمية وفى مجالات نشر الأبحاث العلمية.