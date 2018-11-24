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رئيس جامعة الزقازيق يفتتح وحدة بحوث حيوانات التجارب بالمستشفى البيطرى

السبت، 24 نوفمبر 2018 04:06 م
رئيس جامعة الزقازيق يفتتح وحدة بحوث حيوانات التجارب بالمستشفى البيطرى الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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افتتح اليوم الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق وحدة بحوث حيوانات التجارب التى تقوم بتربية الفئران البيضاء والأرانب التى يجرى عليها البحوث فى الكلية وكليات جامعة الزقازيق والجامعات الأخرى وذلك بحضور الدكتور عبد العليم فؤاد عميد كلية الطب البيطرى والدكتورة وفاء العراقى عميد كلية الثروة السمكية والسادة وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، كما قام عبد البارى بزيارة مزرعة الدواجن بكلية التى تم تحويلها لعنابر مغلقة صديقة للبيئة.

ومن جانبه أشار الدكتور عبد العليم فؤاد عميد الكلية إلى أن مزرعة الدواجن بها قطيع بياض تجريبى لأول مره فى كلية الطب البيطرى والمزرعة تتكون من طابقين، يضم الأول عنبرين بمساحة 230 مترًا مربعًا للعنبر الواحد، وملحق بكل عنبر مخزن للأعلاف، بالإضافة إلى مصعد كهربائى لنقل الأعلاف إلى الطابق العلوى، والطابق العلوى يضم عنبرًا واحدًا بمساحة كلية 640 مترا مربعًا، وتقام المزرعة تحت نظام التربية المغلقة بتحكم أوتوماتيكى كامل، كما تفقد رئيس الجامعة وحدة السونار بالمستشفى المتنقل.

وأشار الدكتور أحمد بحيرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أنه تم تزويد المستشفى المتنقل بالكلية بجهاز سونار يخدم جميع الحالات التى تقوم بها القوافل البيطرية والتى تخدم مختلف القرى والمراكز بمحافظة الشرقية كذلك تخدم الحالات الواردة للكلية.

واختتم الدكتور خالد عبد البارى زيارته بتفقد بعض الانشطة الطلابية من أعمال الجرافيك التى قام بها الطلاب لتجميل حوائط وجدران الكلية.

 

 

 


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