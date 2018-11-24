رئيس جامعة الزقازيق يستقبل قنصل العراق بمصر لمناقشة موضوعات الطلاب العراقيين

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق أنه استقبل اليوم الدكتور زهير سعد عباس القنصل العراقي بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق له في مكتبه لمناقشة عدة موضوعات خاصة بالطلبة العراقيين بكليات الجامعة المختلفة، بحضور الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن جامعة الزقازيق ستظل دائما قبلة للطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية الشقيقة في مختلف الكليات وذلك منذ انشائها، وفي ختام الزيارة قام رئيس الجامعة بإهداء القنصل العراقي درع الجامعة.



