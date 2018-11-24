رئيس جامعة الأزهر يصف صفحات التواصل الاجتماعى بمواقع التدمير والتبديد

كتب لؤى على - تصوير عمرو مصطفى

وصف الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، مواقع التواصل الاجتماعى بمواقع التدمير والتبديد الاجتماعى، نظرا لتدميرها قيم المجتمع، لافتا إلى أنه يتابع جميع تعليقات الطلاب على مواقع التواصل الخاصة بقرارات الجامعة، معبرا عن اندهاشه للهجوم من قبل الطلاب على بعض القرارات، نظرا لعدم فهمهم لطبيعة القرار، معبرا عن استيائه من تلك التعليقات.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع الطلاب والطالبات، للاستماع إلى المقترحات والأفكار التى تسهم فى نهضة وتطوير الجامعة بالقاهرة والأقاليم اليوم السبت، بقاعة كلية التربية بنين بمدينة نصر.