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رئيس جامعة الأزهر ترشح جمال أبو السرور لجائزة «النيل»

السبت، 24 نوفمبر 2018 01:04 م
رئيس جامعة الأزهر ترشح جمال أبو السرور لجائزة «النيل» الدكتور جمال أبو السرور المرشح لجائزة «النيل»
كتب لؤى على
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أعلن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أنه إعلاءً لقيمة البحث العلمى، وتقديرًا لجهود المتميزين والمبدعين، الذين قدموا تجارب ثرية تُسهم بشكل فعَّال فى خدمة المجتمع؛ فإن الجامعة تعتزم ترشيح الدكتور جمال أبوالسرور، مدير المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية، لجائزة النيل. 
 
جاء ذلك فى كلمته خلال الدورة التدريبية المتقدمة الحادية عشرة التى ينظمها المركز الإسلامى الدولى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، بعنوان: «التدريب العملى على التكنولوجيا المتقدمة لعلاج العقم فى البلاد النامية» تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر.
 
 
جدير بالذكر أن الدكتور جمال أبوالسرور، قدَّم ١٦٦ بحثًا فى أمراض النساء والولادة والعقم، و١٥٦ بحثًا فى تنظيم الأسرة والقضايا السكانية ، و٥١ بحثًا فى قضايا الأخلاقيات البيولوجية وغيرها، وكان قد حصل على بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة القاهرة عام ١٩٦٣، ودبلوم أمراض النساء والتوليد، ودبلوم الجراحة العامة عام ١٩٦٦، وامتحان المعادلة الأمريكى عام ١٩٦٨، وعضوية الكلية الملكية البريطانية لأخصائيي أمراض النساء والتوليد عام ١٩٧٠، وزمالة الكلية الملكية للجراحين أدنبرة عام ١٩٧١، وعُيَّن معيدًا بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب عام ١٩٧٢، وتدرج فى وظيفته حتى أصبح أستاذًا بالقسم عام ١٩٨٢، ثم رئيسًا للقسم فى أغسطس ٢٠٠٠، ثم عميدًا للكلية فى سبتمبر ٢٠٠٠، ثم أستاذًا متفرغًا بالكلية عقب بلوغه سن المعاش، وعُيَّن مديرًا للمركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر منذ عام ١٩٩٠، وحتى الآن.
 
 
نال الدكتور أبوالسرور، دبلوم التقنيات المتقدمة للخصوبة بالجامعة الأمريكية ببيروت عام ١٩٧٤، ودبلوم الجراحة الدقيقة بجامعة جونز هوبكنز عام ١٩٨٠، ودبلوم الإخصاب الطبى المساعد وأطفال الأنابيب بجامعة أوهايو عام ١٩٨٥، وزمالة الكلية الملكية البريطانية لأخصائيى أمراض النساء والتوليد عام ١٩٩٠، والزمالة الفخرية للكلية الأمريكية لأمراض النساء والولادة عام ٢٠٠٨، والزمالة الفخرية لجمعية أمراض النساء والولادة بإيطاليا عام ٢٠٠٩، والزمالة الفخرية لجمعية أمراض النساء والولادة بكندا عام ٢٠١٢، والزمالة الفخرية لجمعية أمراض النساء والولادة باليابان عام ٢٠١٣، والزمالة الفخرية للهيئة والكلية الأوربية لأمراض النساء والولادة عام ٢٠١٥.
 
 

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