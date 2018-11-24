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رئيس الوزراء يتفقد محاور الطرق بالقاهرة الجديدة ويتابع أعمال مشروع "JANNA"

السبت، 24 نوفمبر 2018 05:38 م
رئيس الوزراء يتفقد محاور الطرق بالقاهرة الجديدة ويتابع أعمال مشروع "JANNA" الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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عقب انتهاء جولته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بدر، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من محاور الطرق التى يتم تنفيذها بالقاهرة الجديدة وعلى رأسها، طريق الـ 90 الشمالى والجنوبى، كما زار مشروع "JANNA " بمدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى له.

 

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلى حول مراحل تنفيذ مشروع "JANNA " للإسكان الفاخر، موجهًا بضرورة دفع العمل والانتهاء منه وفق البرامج الزمنية المقررة.

 

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أن إجمالى الاستثمارات بمشروع " JANNA " للإسكان الفاخر يبلغ 3.5 مليار جنيه، ويشمل تنفيذ 8760 وحدة سكنية "365 عمارة"، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2 للوحدة، كاملة التشطيب، بالإضافة إلى منطقة الخدمات، وتخطت نسبة التنفيذ نحو 50%، موضحًا أنه تم التخطيط للمشروع بمنطقة متميزة، بامتداد المدينة حيث منطقة الكمبوندات والجمعيات، ويشرف المشروع على عدة محاور وطرق رئيسية بالمدينة، وهى (محور التسعين الجنوبى – الدائرى الأوسطى – العين السخنة القديم)، بالإضافة لقربه من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وتم تخطيط المرحلة الأولى من المشروع على مساحة حوالى 210 أفدنة شاملة منطقة الخدمات.

 


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