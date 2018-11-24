دبلوماسى روسى يطالب بمنح كوريا الشمالية ضمانات مقابل نزع أسلحتها النووية

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قال ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية بالعاصمة النمساوية فيينا إن موسكو تعتقد أنه من الضروري أن تعطى ضمانات لكوريا الشمالية خلال عملية نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية اليوم (السبت) إلى أوليانوف قوله في اجتماع لجنة حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بالأخذ في الاعتبار حقيقة أن بيونج يانج اتخذت عددا من الخطوات المهمة صوب نزع الاسلحة النووية فمي المنطقي دعم هذه الجهود.. يجب على شركائنا أن يأخذوا بعين الاعتبار أن المفاوضات طريق ذو اتجاهين ، وأن خطوات بيونج يانج على طريق نزع الأسلحة يجب أن تقابل بخطوات مماثلة بتخفيف العقوبات وفقا للفقرة الثانية والثلاثين من القرار رقم 2375".

وأضاف أوليانوف :"الأمر أصبح أكثر أهمية أن تعطى ضمانات أمنية الآليات الأمنية الدولية التي يعتمد عليها ضرورة لمنع تكرار سيناريو خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي ".

وشدد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المنظمة الدولية الوحيدة التي تملك الخبرة والأدوات الفنية اللازمة للتحقيق مستقبلا من نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.