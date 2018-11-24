حبس 6 أشهر لبقال بسبب اتجاره فى الأدوية والمواد المخدرة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، صاحب محل بقالة لاتجاره فى العقاقير المخدرة وممارسة مهنة الصيدلية بدون ترخيص، بالحبس 6 أشهر.

صدر الحكم ، مساء اليوم، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التونى، ووليد المهدى، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم، 3234 لسنة 2018 جنايات صان الحجر، المقيدة رقم 720 لسنة 2018 كلي شمال الزقازيق، ليوم 16 مايو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "طارق م ح ع" 21 سنة، صاحب محل بقالة، مقيم بمركز صان الحجر، لحيازته جوهر مخدر "الترامادول هيدروكلوريد" بقصد الإتجار.

تم ضبط المتهم وبحوزته 225 قرصا "ترامادول" و7 شرائط "تامول" و7 شرائط "رولمكس" عقاقير مخدرة، وذلك داخل صيدلة يقوم بإدارتها بدون تصريح مزاولة مهنة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهم محبوسا لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.