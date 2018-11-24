حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تعذيب مواطن بعين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامى العام الأول، اليوم السبت، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بتعذيب مواطن ضبطوه يمارس الجنس مع زوجة الأول.

ونسبت النيابة برئاسة المستشار عصام خليفة، رئيس النيابة، للمتهمين الثلاثة تهم احتجاز مواطن وتعذيبه وضربه. ووجهت للزوجة (36) تهمة الزنا.

وقررت النيابة حبس المجنى عليه 23 سنة، 4 أيام بتهمة الزنا بعد ضبطه يمارس الجنس مع زوجة المتهم.

واعترف المتهمون الثلاثة بتعذيب المجنى عليه، وكذلك اعترف المجنى عليه بممارسة علاقة غير شرعية مع زوجة المتهم.