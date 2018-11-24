حبس متهم بحيازة كيلو "استروكس" بالسلام 4 أيام

كتب ــ أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس المتهم "محمود.ص" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كيلو جرام من مخدر " الاستروكس"، بدائرة قسم السلام.

ترجع الواقعة لتلقى قسم شرطة السلام، بلاغا يفيد بحيازة المتهم المذكور سلفا، للمواد المخدرة، وبإعداد الأكمنة تم القبض عليه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيق.