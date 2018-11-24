حالة الطقس اليوم السبت 24/11/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومتوسطة الشدة على مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.





حالة الطقس اليوم فى مصر





كما يتوقع الخبراء أن يصاحب ذلك الطقس انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة لتشمل كافة الأنحاء ليسود طقس لطيف على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



الطقس فى الأردن





نهاراً

تستمر درجات الحرارة دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4-6 درجات مئوية.

وتسود أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة في عموم المناطق بما فيها مدينة العقبة، مع هطول زخات من الأمطار، متوسطة الشدة، بمشيئة الله في مختلف المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السُرعة.

في خليج العقبة:

-الرياح: جنوبية، معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (30-40 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء باردة ومتقلبة بين غائمة جزئياً وغائمة في عموم المناطق، مع فرصة لهُطول زخات من الأمطار في عدة مناطق.

تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً، وبارداً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط امطار متفرقة فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة غلى نشطة السرعة.



