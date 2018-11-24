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جنايات دمنهور تؤجل محاكمة المتهمين بقتل أمين شرطة إلى 26 ديسمبر

السبت، 24 نوفمبر 2018 07:03 م
جنايات دمنهور تؤجل محاكمة المتهمين بقتل أمين شرطة إلى 26 ديسمبر محكمه-ارشيفيه
البحيرة - ناصر جودة
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قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى برئاسة المستشار مصطفى لطفي المغازي وعضوية المستشارين خالد عبدالحميد السعدني وهاني رمسيس كامل وسكرتارية أحمد محمود، تأجيل محاكمة 10 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى اتهامهم بقتل أمين الشرطة ربيع محمد  عصفور من قوة مباحث الدلنجات  إلى 26 ديسمبر.
 
وتعود أحداث الواقعة إلى ديسمبر 2014 عندما تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا بقيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق  النيران على ربيع محمد على عصفور  38 سنة أمين شرطة بمباحث الدلنجات أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه بقرية الوفائية، ما أدى إلى مصرعه وإصابة خفير نظامى .
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط  6 من عناصر  جماعة الاخوان وهم"بديع.س" و"أحمد.م"، و"أحمد.ع" و"أبو عبيد.س"، و"إكرامي.م" و"صبحي.ع" بالإضافة إلى 4 عناصر إخوانية هاربه لاتهامهم بقتل أمين الشرطة والشروع في مقتل خفير نظامى وذلك للانتقام على نشاطهما فى مواجهة   جماعة الإخوان الإرهابية بمركز الدلنجات.
 
 

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