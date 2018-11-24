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جنايات القاهرة تجدد حبس 32 متهما من "خلية شقة الهرم" الإرهابية 45 يوما

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:56 م
جنايات القاهرة تجدد حبس 32 متهما من "خلية شقة الهرم" الإرهابية 45 يوما المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تجديد حبس 32 متهما فى القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلاميًا بـ " خلية شقة الهرم " لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد.

 

ويواجه المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك فى تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتى أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

 


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