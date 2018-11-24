جمعية الإنقاذ البحرى تعلن ظهور القرش الحوتى المسالم مجددا جنوب الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر، اليوم السبت، عن رصد أحد أعضاء الجمعية للقرش الحوتى المسالم، بشواطئ جنوب الغردقة.

وقال حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري، إن القرش الحوتى من الأسماك ذات الأحجام الكبيرة المسالمة والصديقة للإنسان، مضيفا أن القرش الحوتى عاد للظهور مجددا بمياه البحر الأحمر جنوب مدينة الغردقة وسط فرحة كبيرة من السائحين.

وأضاف فى بيان له، أن أسباب ظهور القرش الحوتى فى مياه البحر الأحمر هو وجود بيئة مناسبة له، وتوافر الغذاء له، موضحا أن تلك الظهور يعد الثامن له في نفس العام.

وأشار رئيس جمعية الإنقاذ البحري، إلى أن جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة تتابع تحركات القرش الحوتي بمياه البحر الأحمر، محذراً من الاقتراب منه حتى لاينفر ويفر بسبب المضايقات من الغواصين وبعض هواة الغوص.