جامعة الأزهر تحتفل بالمولد النبوى الشريف بحضور محافظ أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

نظمت جامعة الأزهر فرع أسيوط اليوم السبت، احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة عبد الرؤف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي.

وذلك بقاعة الإمام السيوطى للمؤتمرات بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، والدكتور على عبدالحافظ رئيس المنطقة الأزهرية بأسيوط، والدكتور خلف عمار مدير إدارة الوعظ وعمداء الكليات والوكلاء، وأحمد عباس الأمين العام المساعد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعونة وبعض من الجهاز الإدارى وطلاب الجامعة، وعدد من قيادات الأوقاف والأئمة والدعاة والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات الذكر الحكيم، أعقبها بعض الابتهالات النبوية فى حب الرسول الكريم للمبتهل الشيخ يسرى عبدالرحمن، ورحب الدكتور أسامه عبدالرؤف نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط بالحضور ثم تحدث عن أهمية الاحتفال بالمولد النبوى الشريف و عن سماحة الاسلام ثم تحدث مكانة مصر وقوة جندها وشعبها فى الحفاظ على المقدسات وامن واستقرار الوطن مطالبا الجميع بتبنى الفكر الاسلامى الوسطى السمح والبعد عن التطرف والافكار الهدامة.

كما قدم الشكر للواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على اهتمامه بجامعة الأزهر بأسيوط كما انه يعد أول محافظ يزور مقر الجامعة باسيوط ،كما قدم الشكر للقيادات الامنية والدينية على حضورهم ومشاركتهم فى الاحتفال بمولد النبى الشريف.

وقال الدكتور صلاح مناع عميد كلية اللغة العربية بأسيوط بالترحيب بالحضور وقدم كلمة فى وصف الحبيب المصطفى والرسول المجتبى الذى بعثه الله جل وعلا؛ ليخرج الامه من الوثنية والظلام إلى التوحيد والإسلام، وينقذ الناس من التناحر والتفرق إلى العدل والمحبة والوئام.

كما قدم كلمة فضيلة الدكتور محمد عبد المالك، عميد كلية أصول الدين والدعوة،والذى أوضح خلالها فضائل الاقتداء بسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والقيم الإنسانية والعبرة والقدوة الحسنة من عطر السيرة النبوية ومدى سماحة الرسول الكريم ومكارم الأخلاق، كما أشار إلى سماحة الدين الإسلامى الحنيف الذى يدعو للمحبة والسلام والإخاء بين مختلف الطوائف ونبذ الفرقة.

ودعا اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية أمنها وسلامتها فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى ختام الاحتفال قام الدكتور أسامة عبدالرؤف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه قبلى بتكريم وإهداء درع الجامعة لمحافظ أسيوط والقيادات الأمنية والدينية لجهودهم وتعاونهم الدائم من أجل رفعة فرع الجامعة.