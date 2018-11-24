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تواصل الاحتجاجات العمالية للأسبوع الثالث جنوبى إيران

السبت، 24 نوفمبر 2018 04:22 م
تواصل الاحتجاجات العمالية للأسبوع الثالث جنوبى إيران الرئيس الإيرانى حسن روحانى
الأهواز (أ ش أ)
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واصلت الاحتجاجات العمالية فى الأهواز جنوبى إيران أسبوعها الثالث، وانضم سكان المنطقة الواقعة إلى مظاهرات العمال فى أكثر من مدينة.

وقال المركز الأهوازى للإعلام والدراسات الإستراتيجية، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم السبت، "إن السكان انضموا إلى الاحتجاجات، حيث سيطر المتظاهرون على العديد من شوارع مدينتى الأهواز العاصمة والسوس".

وأوضح المركز أن قوات الشرطة تراجعت تحت ضغط المحتجين الغاضبين، الذين يطالبون بدفع رواتبهم المتأخرة وتحسين وضعهم المعيشى، ومحاسبة المسؤولين ومحاربة الفساد الاقتصادى الذى ينخر بجميع مؤسسات النظام الإيرانى.

 

 


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