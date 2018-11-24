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تنفيذ 5 مخالفات إشغالات فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 24 نوفمبر 2018 01:07 م
تنفيذ 5 مخالفات إشغالات فى حملة مكبرة بالمنوفية مديرية أمن المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة  مكبرة، أسفرت عن ضبط الأتى، فى مجال رفع إشغالات الطريق، تم تنفيذ 78 حالة إشغال طريق مقاهى، فرش فاكهة، محلات كاوتش، كما تم تنفيذ 32 حالة رفع إشغال طريق، و 4 حالات إزالة فورية.

وفى مجال المخالفات المرورية، تم ضبط 5 حالة غلق فتحات عشوائية تم ضبط 86 حالة سحب تراخيص متنوعة، موقف عشوائى، مخالفة خط السير الوقوف فى الممنوع تم ضبط 35 حالة تحرير نموذج 125 متنوع، كما تم ضبط 13 حالة حجز، دراجة نارية، توك توك بدون لوحات، حالة سير عكس الاتجاه، حالة سيارة معاقين، 12 حالة سير يسار الطريق، كما تم ضبط 5سائقين يتعاطون المواد المواد المخدره  أثناء القيادة.

 

 


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