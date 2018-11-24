تعرف على مواقع فحص المواطنين فى مبادرة 100 مليون صحة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تبدأ أول ديسمبر المقبل المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج فيرس سى "100 مليون صحة" فى محافطات المرحلة الثانية التى من بينها محافظة البحر الأحمر.

ينشر اليوم السابع مواقع فحص المواطنين فى مبادرة 100 مليون صحة بمدن محافظة البحر الأحمر المقرر أن تبدأ أول الشهر المقبل، أولاً فى مدينة رأس غارب يتم عمل مبادرة الرئيس فى وحدة الأمل الصحية، ورعاية الطفولة والأمومة.

وفي مدينة الغردقة تعمل مبادرة 100 مليون صحة بداية من أول ديسمبر فى "مستشفي الغردقة العام، ورعاية الطفل، والمركز الحضرى، وحدة الأحياء، وحدة الميناء، مستشفى الحميات مستشفى النيل، مستشفى البحر الأحمر، المستشفى العسكرى، مستشفى الجونة، العيادة الشاملة للتأمين الصحى، مبنى الشهر العقارى.

في مدينة سفاجا تم تحديد وحدة سفاجا وحدة أم الحويطات، رعاية الطفل، مستشفى سفاجا.

القصير، حددت مديرية الشئون الصحية مواقع وحدة الأمل الصحية، ووحدة الحمروين، ورعاية الطفل، لعمل حملة 100 مليون صحة لعلاج فيرس سى.

كما حدد فى مدينة مرسى علم حدد مركز صحة الأسرة لإجراء للتحاليل ضمن فاعليات المبادرة وفى حلايب وشلاتين، تم تحديد مستشفى الشلاتين، وحدة أبو رماد.

من ناحية أخرى أعلن الدكتور تامر مرعى ركيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن تم إنهاء الاستعدادات لمبادرة رئيس الجمهورية للمسح الطبى الشامل لفيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن تم التوجية باستكمال البرنامج التدريبي لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة على مستوى الإدرات الصحية بجميع أنحاء المحافظة استعدادا للمبادرة.

كلف مدير الصحة، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومدير الإدارة الصحية بالغردقة بمتابعة التدريب شخصيا علما بانه قد تم تدريب عدد 90 فريقا مقسمة على الإدارات الصحية بعدد 24نقطة تمركز فى نطاق المحافظة.