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تعرف على توصيات المرور لمنع وقوع الحوادث الناتجة عن سقوط اﻷمطار

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:30 ص
تعرف على توصيات المرور لمنع وقوع الحوادث الناتجة عن سقوط اﻷمطار مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت اﻹدارة العامة للمرور، مجموعة من الإرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث نتيجة لسقوط اﻷمطار على القاهرة والجيزة والعديد من المحافظات، والطرق السريعة والدائرية، ومنها:

 

- التحكم فى عجلة القيادة جيدًا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

- تهيب إدارة المرور جميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المقررة لها واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب.

- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق.

- استعمال الأضواء المبهرة ليلاً أو نهارًا كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة.


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