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تصديرى الصناعات الكيماوية والأسمدة يشارك فى 9 معارض

السبت، 24 نوفمبر 2018 10:00 م
تصديرى الصناعات الكيماوية والأسمدة يشارك فى 9 معارض خالد ابو المكارم رئيس المجلس
كتب عبد الحليم سالم
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كشف المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن استراتيجية المجلس لزيادة الصادرات الفترة المقبلة.
 
وأشار أبو المكارم لـ"اليوم السابع"، أن صادرات المجلس فى تزايد، بل وتحتل المرتبة الأولى بين المجالس فى معدلات نمو الصادرات المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى.
 
وأضاف أنه لضمان تحقيق معدلات نمو مرتفعة سوف يشارك المجلس فى 9 معارض دولية خلال النصف الأول من العام المقبل، وه: معارض فى  كل من دبى – كينيا – المغرب – تونس – السنغال – ساحل العاج – غانا – تنزانيا – روسيا.
وقال ان المعارض تساهم بشكل كبير فى نمو الصادرات ،لذلك تحرص الشركات المصرية على المشاركة فيها.

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تصديرى الصناعات الكيماوية

الاسمدة

خالد ابو المكارم

الصادرات المصرية




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