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ترامب يخسر طلبا لوقف دعوى قضائية ضد منظمته الخيرية

السبت، 24 نوفمبر 2018 03:00 ص
ترامب يخسر طلبا لوقف دعوى قضائية ضد منظمته الخيرية دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
نيويورك (رويترز)
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رفضت قاضية بولاية نيويورك الأمريكية، الجمعة، طلب الرئيس دونالد ترامب وقف دعوى قضائية يتهم فيها الادعاء الرئيس بإساءة استخدام منظمته الخيرية الخاصة لصالح حملته الرئاسة فى عام 2016 ، وأيضا لصالح مشروعاته الاستثمارية.

وقالت القاضية سالين سكاربولا بالمحكمة العليا فى مانهاتن إن المدعية العامة لنيويورك باربرا أندروود تستطيع مواصلة دعواها التى تزعم فيها تورط مؤسسة دونالد ترامب الخيرية فى انتهاك للقواعد الائتمانية وتعاملات شخصية غير سليمة وإساءة استغلال للأصول.

وتتضمن الدعوة، التى بدأت فى 14 يونيو ، اتهامات أيضا لأبناء ترامب وهم دونالد الإبن وإريك وإيفانكا. وتعمل إيفانكا مستشارة كبيرة لوالدها.

 

 


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