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تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.8 مليار جنيه خلال أسبوع

السبت، 24 نوفمبر 2018 04:00 ص
تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.8 مليار جنيه خلال أسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 5.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1194 مليون ورقة منفذة على 121 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 8.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1273 مليون ورقة منفذة على 126 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى. 
 
أما بورصة النيل، فقد بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 5.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 9.7 مليون ورقة منفذة على 719 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 95.49% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 4.51%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2694 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 630 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 62 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1773 مليون جنيه، بحجم تداول 390 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 44 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4467 مليون جنيه بحجم تداول 1021 ورقة مالية منفذة من خلال 106 آلاف عملية.
 

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