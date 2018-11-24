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السبت، 24 نوفمبر 2018 06:01 ص
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تحصين 500 ألف رأس ماشية فى حملتين بكفر الشيخ

السبت، 24 نوفمبر 2018 06:00 ص
تحصين 500 ألف رأس ماشية فى حملتين بكفر الشيخ تحصين ماشية - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور عبدالحكيم إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ ،أن37 فريق بيطرى يحصن الماعز والأغنام من مرض الجدرى خلال الحملة التى بدأت وتستمر لمدة شهرين ، مؤكداً أن حملات الطب البيطرى تمكنت من تحصين 253 ألف رأس ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع خلال الحملة القومية التى أنتهت فى 31 أكتوبر الماضى. 

وأضاف أبو إسماعيل ، ل " اليوم السابع " أن المديرية تتابع بشكل يومى 3 حملات تشهدها مدن وقرى المحافظة وهي حملة الرش الجماعى ، والمسح التناسى ،وهذه الخدمات مجانية، بالإضافة لحملة تحصين الماعز والأغنام ضد الجديرى ، بالإضافة لحملة مكافحة الكلاب الضالة والتى تمكنت من مكافحة 1000 كلب ضال ب11 مركز بالمحافظة منذ بدء الحملة فى 3 نوفمبر الجارى، مضيفاً أنهتتم مكافحة الكلاب المسعورة بالرمى بالخرطوش ، أما الكلاب الضالة بوضع مادة "استركنين" وهى مادة تحدث شللا للكلب فى أقل من دقيقة، أما مكافحة القطط باستخدام مادة "فوسفيد الزنك" يتم وضعها فى علب الزبادى وتموت القطة فى أقل من دقيقة.

وقال الدكتور علاء البنا ، مدير إدارة الوقائى، يتم تجهيز الحملات القومية لتحصين الماشية  بوضع احتياجاتنا خلال مرحلة المأمورية، مؤكدا أنه تم استخدام 14 ألف عبوة حمى قلاعية، سعة العبوة   50سم ،و 7 آلاف عبوة وادى متصدع، وتم تحصين خلال حملتين نصف مليون رأس ماشية، مؤكداً أننا نعمل فى فريق عمل واحد ، وتمكنا من الوصول لكل حيوان بالمحافظة .

وقال  الدكتور خالد البراوى مدير عام المجازر بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ ، فوجئنا بحضور الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، للمجزر أثناء عقدنا اجتماعاً لتطوير المجازر، مشيداً بالفكر المتطور الذى تتبناه المديرية فى هذا الشأن ، معتذراً عن حضوره فجأة، ولكنه تعود عن الاطمئنان على متابعة الأعمال فى المديريات .

 


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