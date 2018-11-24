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تحرير 536 مخالفة مرورية وفحص 12شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 24 نوفمبر 2018 10:17 ص
تحرير 536 مخالفة مرورية وفحص 12شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنة مدير إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير536مخالفة مرورية متنوعة .
 
وشنت المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية، حملة مكبرة، أسفرت جهودها عن تنفيذ 5 قرارات إزالات فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، و3 قرارت تعدى على منافع الرى، و7 قرارات تعدى على منافع نهر النيل، و6 قرارات تعدى على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى مساحة 1324متر تقريباً، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تنفيذ 5 قرارات وحدة محلية و"3 أحكام قضائية .  
 
كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى ،برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتى أسفرت عن فحص 6 مزارع دائرة مركز السادات  ، وفحـص 12شخص وتبين وجود 3عاطلين هاربين من 4أحكام قضائية وفى  مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 13شقة مفروشة 14شخص جنائي من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين كما تم ضبط الآتي 6قضايا إشغالات المقاهي بدائرة قسم شبين الكوم .
 
 

 

 

 


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