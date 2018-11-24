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السبت، 24 نوفمبر 2018 01:14 م
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تجديد حبس 4 متهمين من شركاء ابنة القرضاوى فى تمويل الإرهاب 45 يوما

السبت، 24 نوفمبر 2018 01:14 م
تجديد حبس 4 متهمين من شركاء ابنة القرضاوى فى تمويل الإرهاب 45 يوما محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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 قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس 4 متهمين، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بتمويل الإرهاب، فى القضية رقم 316 لسنة 2016، والمتهم فيها ابنة القرضاوى وآخرين.

يواجه المتهمون ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.

وكما قررت المحكمة تجديد حبس  المتهم معتز ودنان في القضية 441 لسنة 2018 بتهمة نشر اخبار كاذبة.

 

 


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