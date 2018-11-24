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تجديد حبس عاطلين متورطين فى سرقة المواطنين والسيارات بالإكراه بـ6 أكتوبر

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:31 م
تجديد حبس عاطلين متورطين فى سرقة المواطنين والسيارات بالإكراه بـ6 أكتوبر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة؛ لقيامهما بسرقة المواطنين وقائدى السيارات بالإكراه فى مدينة 6 أكتوبر.

 

 تم ضبط المتهمين أثناء متابعة قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق ط والمنافذ، والمعينة لتأمين طريق القاهرة/الفيوم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر واستيقاف سيارة ملاكى "مطموسة اللوحات" قيادة شخص وبرفقته آخر، حيث بادر الأخير بإطلاق أعيرة من فرد خرطوش تجاه القوات، فقام رجال المباحث بمبادلتهما إطلاق الأعيرة حتى تمكنت من السيطرة على الموقف وضبطهما.

 

 تبين أن المتهمين المضبوطين "إيهاب . إ . ع " عاطل محكوم عليه بالحبس لمدة 8 شهور فى ثلاثة قضايا "تبديد"، وسبق إتهامه فى قضيتى " مخدرات، و"يوسف . أ . ق" عاطل محكوم عليه بالحبس لمدة شهر فى قضية تبديد ، وسبق اتهامه فى قضيتى "سلاح بدون ترخيص، سرقة وسائل نقل" ) وبحوزته السلاح النارى المستخدم.

بتفتيش السيارة عثر بها على عدد من الطلقات ومتعلقات مسروقة خاصة بمواطنين تعرضوا للسرقة،  وبمواجهتهما اعترفا بسرقة متعلقات قائدى السيارت بالإكراه، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وحيازتهما السلاح النارى والذخائر للدفاع عن نشاطهما الإجرامى وإطلاقهما أعيرة نارية تجاه القوات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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