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تجدد سقوط الأمطار الغزيرة على ساحل العريش ووسط سيناء

السبت، 24 نوفمبر 2018 10:03 ص
تجدد سقوط الأمطار الغزيرة على ساحل العريش ووسط سيناء شفط مياه الأمطار من شوارع العريش
شمال سيناء - محمد حسين
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تجدد صباح اليوم، سقوط الأمطار الغزيرة على سواحل مدينة العريش،  ما أدى لجريان مياه السيول فى أودية بوسط سيناء.

وقال اللواء وليد المعداوى رئيس مركز ومدينة العريش بشمال سيناء، أن معدات تابعة لمجلس المدينة وشركة المياه تواصل نزح وسحب مياه تجمعت فى شوارع العريش والتخلص منها، لافتا إلى إن مياه الأمطار لم تتسبب فى أى إعاقة لحركة المرور، كما لم تلحق أى أضرار .

وقال أهالى من سكان مدينة العريش، إن مياه الأمطار ألحقت أضرار محدودة بأسقف منازل من دور واحد وسط المدينة وجنوبها، وشهدت مدينة العريش انقطاع متكرر الكهرباء.

وفى مناطق وسط سيناء، قال نصرالله محمد نصرالله رئيس مركز ومدينة نخل، إن جريان الوديان يتواصل فى مناطق شمال وشرق مركز نخل دون إن يتسبب فى أضرار وجارى متابعته مع رفع حالة التأهب فى كل المناطق .

مياه الأمطار بشوارع العريش
مياه الأمطار بشوارع العريش

 

مياه الأمطار تغرق شوارع العريش
مياه الأمطار تغرق شوارع العريش

 

نزح مياه الأمطار من الشوارع
نزح مياه الأمطار من الشوارع

 


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