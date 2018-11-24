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تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

السبت، 24 نوفمبر 2018 11:40 م
تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل مطار القاهرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، تأخر إقلاع 4 رحلات جوية دولية بسبب الأعطال الفنية وأعمال الصيانة وظروف التشغيل، وسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لبعض الرحلات.
 
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة الخطوط التركية رقم 695 المتجهة إلى إسطنبول، ورحلة الخطوط اللبنانية رقم 307 المتجهة إلى بيروت.
 
وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط التونسية المتجهة إلى تونس رقم 814 تأخر إقلاعها، ورحلة طيران الخليج المتجهة إلى البحرين بسبب ظروف التشغيل.
 

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