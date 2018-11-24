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تأجيل محاكمة 4 متهمين فى أحداث إرهاب "مطعم شهير" بالهرم 28 نوفمبر

السبت، 24 نوفمبر 2018 03:17 م
تأجيل محاكمة 4 متهمين فى أحداث إرهاب "مطعم شهير" بالهرم 28 نوفمبر محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، تأجيل ثانى جلسات محاكمة 4 متهمين فى أحداث إرهاب "مطعم شهير" بمنطقة الهرم بالجيزة والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم، لـ 28 نوفمبر لسماع الشهود، وحضور مدير إدارة مصلحة السجون ومذكرة بسبب الإفراج عن المتهم الرابع بالقضية.

 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وعمرو قنديل وأمانة سر حمدى الشناوى.

 

وقبل تأجيل الجلسة وقدمت النيابة، أصل تحقيقات القضية رقم 2015 لسنة 2015 إدارى الهرم، وجاء فى تحريات المباحث أن جماعة الإخوان المسلمين، قامت بتوجيه بعض عناصرها بارتكاب عمليات نوعية فى إطار عمليات إسقاط الدولة من خلال استهداف المنشآت الخاصة ذات الطابع الاقتصادى، وانه فى يوم 11 فبراير 2015، حوالى الساعة 7 مساء، قاموا المتهمين باستهداف فرع إحدى شركات المحمول، وقاموا باقتحام ذلك الفرع مشهرين فى وجه المتواجدين به الأسلحة النارية.

 

وكان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال 4 متهمين، وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن سامح فوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه أحمد خطاب لغرض إرهابى.

 

وترجع وقائع القضية فى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم شهير، وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا إلى المطعم الذى يرتاده العامة وأطلقوا وابل من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، واعتدوا على المجنى عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى.

 

اعترف عبد الرحمن أسامه فوْاد المتهم الرابع بتحقيقات النيابة بما نسب إليه من اتهامات من انضمامه لجماعة منشأة على خلاف أحكام القانون ذات غرض إرهابى وكذا شروعه فى قتل المجنى عليهم العاملين بفرع أحد المطاعم الشهيرة بالهرم عمدا مع سبق الإصرار والترصد.


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