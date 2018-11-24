تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب لـ23 ديسمبر لحضور المتهمين من محبسهم

كتب عبد الله محمود

أجلت الدائرة 20 جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، أولى جلسات محاكمة المتهم أشرف حامد على ، وابنته حبيبة، و6 متهمين آخرين لاتهامهم بمقتل طالب، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية طالب الرحاب، لجلسة 23 ديسمبر القادم لحضور المتهمين من محبسهم وإعلانه بموعد الجلسة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار لطفى سالمان سالم، وعضوية المستشارين محمد حلمى قنديل، وإيهاب حكيم، ومحمد الفيصل.

كانت التحقيقات قد كشفت أن المتهمين قاموا على اثر خلاف بين المتهم الأول والمجنى عليه لكشفه قيام المتهم بتزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائى بالسجن عقدوا العزم على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب ، وقاموا باستدراج المجنى عليه إلى تلك الشقة عن طريق المتهمة الثانية خطيبته ، ثم قاموا جميعا بالاشتراك فى قتله واخفوا جثته بدفنها بحفرة أعدها المتهم الأول بالشقة، كما قاموا بسرقة ما بحوزته من متعلقات عقب الواقعة، حيث اعترف المتهم الأول تفصيلا بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع باقى المتهمين وقام بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة.