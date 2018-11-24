بنى سويف تستعد للبدء فى تنفيذ حملات كبرى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

عقد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف اجتماعًا موسعا لمراجعة استعدادات المحافظة لتنفيذ المرحلة الأولى من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بمواجهة كافة صور وأشكال التعديات على الأراضى الزراعية بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية

وأكد عبد الجابر، على أهمية التعامل بحسم مع كافة حالات التعدى على الأراضى الزراعية، موجها باتخاذ حزمة من الإجراءات التنسيقية المطلوبة للوصول لأفضل أداء ممكن خلال تنفيذ حملات الإزالة، والتى من المقرر أن تبدأ الاثنين القادم وتستمر 10 أيام

وشدد محافظ بنى سويف، على رؤساء الوحدات المحلية بإرسال تقرير مفصل يوميا عن عدد الحالات التى تمت إزالتها، والمعوقات التى قد تواجه تنفيذ الحملات لسرعة تلافيها وتذليلها، مطالبا بمراجعة غرف العمليات الفرعية وضمان اتصالها بالغرفة المركزية بالمحافظة، ورفع كل المستجدات له شخصيا، حيث أكد أنه سيتابع هذا الملف بنفسه لتحقيق أعلى المعدلات

وكلف عبد الجابر، مسئولى قطاع الزراعة بإعداد وتجهيز كشوفات حصر بقرارات الإزالة للأراضى الزراعية المتعد عليها بالكامل داخل المحافظة وتسليمها للجهات المشاركة فى الحملات، على أن تتكفل مديرية الزراعة بتوفير كافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالة حتى مستوى سطح الأرض لتعود الأراضى المتعد عليها إلى أصلها وزراعتها مرة أخرى والتأكيد على تنفيذ خطة عدم الارتداد للأراضى التى تم إزالة التعدى عليها وإزالة المخالفات الناتجة عن عمليات الإزالة

وناقش محافظ بنى سويف، الإجراءات المتفق عليها لتحقيق أعلى درجات التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين عمليات إزالة التعديات، مشددا على موافاة هيئة عمليات القوات المسلحة بنتائج عمليات الإزالة يوميًا، والتى سوف يتم تنفيذها على 3 مراحل، لتبدأ بإزالة التعديات البسيطة ثم المتوسطة وانتهاء بالتعديات الكبيرة

حضر الاجتماع كل من اللواء عاطف سلامة مساعد مدير أمن بنى سويف، واللواء عصام العلقامى السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام،وممثلين عن الرقابة الإدارية والأمن الوطنى ومكتب المستشار العسكرى، ورؤساء المدن السبع ورؤساء المجالس القروية، ومسئولو قطاعات الزراعة، والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.