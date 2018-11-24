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باكستان: توقيف شخصين يشتبه فى مساعدتهما لمنفذى هجوم القنصلية الصينية بكراتشى

السبت، 24 نوفمبر 2018 09:20 ص
باكستان: توقيف شخصين يشتبه فى مساعدتهما لمنفذى هجوم القنصلية الصينية بكراتشى الشرطة الباكستانية
أ ش أ
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ألقت وكالات إنفاذ القانون في باكستان القبض على شخصين يشتبه بهما في تقديم مساعدات لمنفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس القنصلية الصينية في مدينة "كراتشي".

وقالت مصادر أمنية - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية الإخبارية اليوم السبت - إنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهما من مدينتي "كراتشي" و"شهدادبور" خلال عملية مشتركة للشرطة الباكستانية ووكالات إنفاذ القانون.

وأضافت أن مشتبها به واحدا على الأقل يُعتقد أنه كان على تواصل مع الإرهابيين قبيل مهاجمتهم القنصلية الصينية. فيما لم يتم الكشف عن هوية أي من المشتبه بهما بعد.

يذكر أن قوات الأمن الباكستانية أحبطت أمس الجمعة هجوما على القنصلية الصينية في مدينة كراتشي؛ ما أدى إلى مقتل الإرهابيين الثلاثة جميعا والعثور على 9 قنابل يدوية على الأقل وطلقات كلاشينكوف ومتفجرات.

 


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