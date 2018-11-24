video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 08:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

باريس تستعد لموجة احتجاجات جديدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود

السبت، 24 نوفمبر 2018 07:30 ص
باريس تستعد لموجة احتجاجات جديدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود مظاهرات فرنسا _ صورة أرشيفية
باريس (رويترز)
إضافة تعليق

يحتشد عشرات الآلاف فى باريس اليوم السبت، للاحتجاج على ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون فى مطلع الأسبوع الثانى من احتجاجات "السترات الصفراء" التى أدت إلى اضطراب واسع النطاق.

وتخشى قوات الأمن أن يتسلل متطرفون من أقصى اليسار واليمين المتطرف إلى المظاهرات، مما يزيد تحديات السيطرة على الجماهير. وقال دينيس جاكوب الأمين العام لاتحاد الشرطة البديلة لرويترز إن من المتوقع أن يحتج نحو 30 ألف شخص فى باريس وحدها.

وقال "نعلم أن هناك متسللين من اليمين المتطرف ومن اليسار المتطرف. يمكنك أيضا توقع عصابات من الضواحي".

وقالت بلدية باريس إن نحو ثلاثة آلاف شرطى تم إعدادهم للعمل فى المدينة اليوم السبت وسيكون على قوات الأمن التعامل مع مظاهرة ضد العنف الجنسى ومباراة لكرة القدم ومباراة للرجبى فى العاصمة فى نفس اليوم.

ولأكثر من أسبوع، أغلق متظاهرون يرتدون السترات الصفراء، التى يتعين على جميع سائقى السيارات فى فرنسا حملها فى سياراتهم، الطرق السريعة فى جميع أنحاء البلاد بحواجز محترقة وقوافل من الشاحنات بطيئة الحركة مما عرقل الوصول إلى مستودعات الوقود ومراكز التسوق وبعض المصانع.

ويعارض المحتجون الضرائب التى فرضها ماكرون العام الماضى على الديزل والبنزين لتشجيع الناس على الانتقال إلى وسائل نقل أكثر ملاءمة للبيئة. وعلاوة على الضريبة، عرضت الحكومة حوافز لشراء سيارات كهربائية أو صديقة للبيئة.

وفى يوم السبت الماضي، عندما شارك نحو 300 ألف شخص فى أول مظاهرات السترات الصفراء فى عموم البلاد، تراجعت الإيرادات اليومية لتجار التجزئة بنسبة 35 فى المئة، بحسب جماعات للمستهلكين.

تمثل الاضطرابات معضلة لماكرون الذى يصور نفسه بطلا فى مواجهة تغير المناخ لكنه تعرض للسخرية لعدم تواصله مع الناس العاديين فى وقت يقاوم فيه تراجع شعبيته.

وسمحت السلطات فى باريس بالتجمع قرب برج إيفل اليوم السبت لكنها رفضت طلبات للاحتجاج فى ساحة الكونكورد القريبة من الجمعية الوطنية وقصر الإليزيه الرئاسي. وسيتم إغلاق البرج نفسه أمام الجمهور.

وعلى الرغم من دعوات الحكومة إلى التهدئة، امتدت احتجاجات السترات الصفراء إلى الأراضى الفرنسية فى الخارج، بما فى ذلك جزيرة لا ريونيون فى المحيط الهندي، حيث أضرمت النار فى السيارات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرنسا تعلن اعتقال 30 من المتطرفين فى مالى

باريس

فرنسا

مظاهرات فرنسا

ارتفاع أسعار الوقود




لا تفوتك
الإخوانى المنشق عماد أبو هاشم يكشف أسرارًا جديدة حول تهديداته بالقتل

الإخوانى المنشق عماد أبو هاشم يكشف أسرارًا جديدة حول تهديداته بالقتل

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

نجل الشهيد ساطع النعمانى: "بابا مات بطل.. وقرر مواجهة الإرهابيين بنفسه ومهربش"

نجل الشهيد ساطع النعمانى: "بابا مات بطل.. وقرر مواجهة الإرهابيين بنفسه ومهربش"

متعب: الحكم المغربى "شتم" عاشور وقال له أنا مش الحكم الجزائرى فى مباراة الترجى

متعب: الحكم المغربى "شتم" عاشور وقال له أنا مش الحكم الجزائرى فى مباراة الترجى

أجهزة "الرى" تعلن استعداداتها للشتاء.. غرفة عمليات متصلة بجميع المحافظات

أجهزة "الرى" تعلن استعداداتها للشتاء.. غرفة عمليات متصلة بجميع المحافظات

صور.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل جولة السيسي بالإسماعيلية والعاصمة الإدارية

صور.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل جولة السيسي بالإسماعيلية والعاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة