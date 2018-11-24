انهيار جزئى بمنزلين دون حدوث خسائر فى الأرواح بسوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج حدوث انهيار جزئى بمنزل فى دائرة مركز جرجا، كما شهدت المحافظة أيضا عن حدوث انهيار جزئى أخر بمنزل بدائرة مركز أخميم، ولم ينتج عن الانهيارين أى إصابات أو تأثر للمنازل المجاورة.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين الأول من مركز شرطة جرجا بحدوث انهيار جزء من منزل بناحية نجع النجيلة التابع لقرية العوامر بحرى دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الانهيار، وبالفحص تبين انهيار الجزء الخلفى من منزل مكون من طابقين مبنى بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالأخشاب على مساحة 100 متر "دون حدوث إصابات" ولم يؤثر على المنازل المجاورة.

وجاء البلاغ الثانى من مركز شرطة أخميم حيث حدث انهيار جزء من منزل بشارع البحر بندر أخميم، وبالفحص تبين انهيار جزء من حائط بالطابق الأرضى بمنزل مكون من 3 طوابق مبنى بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالخشب وأفلاق النخيل على مساحة 100 متر ولم ينتج عن ذلك حدوث إصابات.

تم فرض كردون أمنى بمكان البلاغين وتم إخطار الوحدة المحلية لمركزى جرجا وأخميم لتشكيل لجنة هندسية لبيان أسباب الانهيار، وجارى تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.