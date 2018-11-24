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انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة بسبب كسر فى خط زهراء المعادى

السبت، 24 نوفمبر 2018 09:10 ص
انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة بسبب كسر فى خط زهراء المعادى انقطاع مياه- أرشيفية
كتب أحمد حسن
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اليوم السابع بلس

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى "بيتشو مرحلة 1 و2 و3 و4 والشطر العاشر، وإسكان الشباب، ومعمار المرشدى وتبارك والأشجار والمنطقة الصناعية وإسكان النقابات وسيجال وعمارات الأشراف ومناطق المقطم وعباد الرحمن ومدينة الفرسان والبارون وجزء من أرض المباحث"، وذلك نظرا للكسر المفاجئ بخط الصرف الصحى بقطر 600 بمنطقة زهراء المعادى.

وأوضحت الشركة أنه سيتم ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، مؤكدة أنه تم تدبير سيارات مياه وتم الدفع بها المناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.


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اليوم السابع بلس




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