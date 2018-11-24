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انقطاع التيار الكهرباء بقرى المنوفية عقب سقوط الأمطار لليوم الثانى

السبت، 24 نوفمبر 2018 09:57 ص
انقطاع التيار الكهرباء بقرى المنوفية عقب سقوط الأمطار لليوم الثانى أمطار - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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تعرضت معظم قرى مراكز محافظة المنوفية لليوم الثانى على التوالى ،لانقطاع التيار الكهربائى وذلك عقب سقوط الأمطار بمعظم أنحاء المحافظة، نتيجة الطقس السيئ التى تشهدها محافظات الجمهورية منذ أمس .

ومن جانبه، أكد مصدر بالكهرباء بمحافظة المنوفية، أن انقطاع الكهرباء يرجع إلى سوء الأحوال الجوية التى شهدتها المحافظة من سقوط أمطار على أسلاك الضغط العالى مما أدى إلى إنقطاع الكهرباء.

وأضاف المصدر أن فرق الصيانة تقوم على الفور بعمل الصيانة على خطوط الضغط العالى الرئيسية من أجل عودة التيار الكهربائى مرة أخرى فى حالة تلقى البلاغ، مؤكد أن العاملين فى الكهرباء بالمحافظة يعملون على قدم وساق من أجل إعادة التيار مرة أخرى.

كانت موجة من الطقس السيئ قد اجتاحت معظم مراكز محافظة المنوفية خاصة قرى الريف وذلك بعد سقوط أمطار غزيرة الأمر الذى أدى إلى تجمع برك من المياه وذلك لعدم وجود صرف صحى بينما شهدت مدن المحافظة قيام مسئولى مجالس المدن بسحب المياه عبر سيارات الكسح فى مناطق تجمع المياه خوفا من حدوث شلل مرور يعوق الحركة المرورية .

من جانبه، قرر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى وتم التنبية على رؤساء المدن والأحياء لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة وخاصة بمدينة السادات التى يكثر بها سقوط الأمطار.


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